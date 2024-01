Cet hébergement plein de charme est situé tout près des pistes de ski alpin de la station du Revard (1550 m), et du grand domaine nordique du plateau Féclaz-Revard (150 km de pistes de ski de fond - alternatif et skating, itinéraires raquettes, randonnées de chiens de traineaux, ski-joëring). La forêt, les vallons en creux et en reliefs, et les terrains ouverts offrent des paysages nordiques totalement dépaysants.